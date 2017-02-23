Gizli şekerin 7 belirtisi

Gizli şekeri olanların diyabet hastası olmaya aday olduğunu belirten Memorial Hizmet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. A. Ender Yılmaz, hastalığın teşhisi ve belirtileri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

GİZLİ ŞEKERİN BELİRTİLERİ

Tıbbi olarak pre-diyabet denilen “gizli şeker”, diyabet öncesi anlamına gelmektedir. Diyabet tanısı koymak için yapılan tahlillerde gözükmeyen gizli şeker ancak şeker yüklemesinin ardından belirlenebilmektedir. Genellikle insülin direnci de bulunan gizli şeker hastaları diyet yapmalarına rağmen kilo verememektedir.

Kilolu kişilerle birlikte, yüksek tansiyon hastaları ve ailesinde diyabet olanlar riskli grupta bulunmaktadır.

GİZLİ ŞEKERİN SONU DİYABET

Gizli şekeri olan bir kişi gerekli önlemleri almazsa diyabet hastası olabilmektedir. Bu dönemde belirli önlemler alarak gizli şekeri durdurmak hatta tamamen tedavi etmek mümkündür. Kilo verilmesi, sağlıklı beslenme düzenine geçilmesi, egzersiz ve endokrin doktorunun tavsiye edeceği ilaçlarla diyabet gelişme ihtimalinin önüne geçilebilmektedir.

DİYABET KADAR TEHLİKELİ DEĞİL ANCAK…

GİZLİ ŞEKERİ OLANLARA 7 ÖNERİ

*Gizli şeker tanısı alan kişilerin ilk yapmaları gereken kilolarından kurtulmaktır. Bunun için beslenme tarzının düzenlenmesi, tedavi bakımından önem taşımaktadır.

*Karbonhidratlı besinler ölçülü şekilde alınmalıdır.

*Sebze ve meyvelerin kabuklarıyla beraber tüketilmesine özen gösterilmelidir.

*Ana öğünler ara öğünlerle desteklenmelidir

*Günde 2-2.5 litre su tüketilmelidir

*Toz, kesme şeker, tatlı ve meyve suyu gibi basit şekerli besinlerden uzak durulmalıdır.

*Düzenli olarak egzersiz yapılmalı ve vücudun kilo dengesi sağlanmalıdır.