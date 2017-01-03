Gizemli Köşe

2017’ye evli girdi

Kıbrıslı ünlü sanatçı Işın Karaca, 2016’nın son günlerinde güzel bir törenle sevgilisi Tuğrul ile dünya evine girmişti. Yeni yılı hep birlikte kutlayan Işın, sosyal medyada da sevenleri için fotoğraf ve bir de yeni yıl mesaj yayınladı:

“2016 ya veda ederken yaşadığımız tüm olumsuz olayların hepimize ders olmasını temenni ediyorum.

İnsanoğlu umut dünyasının piyonu..

Sabah kalktığımızda her şeyin iyi olmasını isteriz.. Olsun tabi, dünyadaki bütün kötülükler yok olsun, savaşlar bitsin, çocukların canı yanmasın…

Ama mümkünse insanoğlu lütfen iyiliği hatırlasın, değerlerini, aile bağlarının gücünü, aşkın sevginin kötülüğü yok ettiği bir 2017 yaşayalım inşallah..”

Eda’dan güzel bir kare

Ülkemizin başarılı oyuncularından Eda Kandulu, sosyal medyayı kullanmayı seven isimlerden. Fotoğraf çekimlerini de çok seven oyuncu güzel bir kareyi de sevenleri için paylaşmış. 2016’da bir çok başarıya imza atan Kandulu bakalım 2017’de ne gibi projelerle karşımızda olacak.

“Donduğum doğrudur”

Ülkemizin taçlı eski güzellerinden Mısra Kebapçı, geçtiğimiz gün soğuk havaların bastırması ile ne kadar üşüdüğünü sosyal medyadan da paylaştı. Klima yetmediğini belirten güzel, sobayı da yaktığını belirtip, fotoğraf paylaştı.

Fil üstünde gezi

Şu sıralar Thailand’da gezen Talin, oldukça hoş bir fotoğraf paylaşmış sevenleri için. Hongkong’ta başlayan gez fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Talin oldukça da beğeni topluyor. Özellikle son paylaştı fil üzerindeki resmi ile… Ben de bu fotoğrafı görünce dayanamayıp sizlerle paylaşmak istedim. İyi tatiller Talin…

Kardeş candır

Tabi ki herkesin Kardeşi bir başka değerlidir. Ebru ve Pelin kardeşler için de bu duygu ayrı tabiî ki. İki kız kardeş bir araya geldi mi samanlık seyran oluyor adeta. İki başarılı müzisyen yeni yıla da birlikte girmenin mutluluğunu yaşamışlar. İyi yıllar dilerim…

“Her canlıya mutluluk dilerim”

Ülkemiz milletvekili Zeki Çeler, yeni yıl için çok sevdiği dostları ile sosyal medyadan güzel bir fotoğraf paylaştı. Çeler bu güzel fotoğrafa bir de güzel not düşmüş:

“2017’nin herkese ve her canlıya mutluluk, huzur, sağlık ve barış getirmesini dilerim…”(offf çok klasik bir mesaj oldu, berikat resim biraz neşe kattı olaya ) demiş. Bizler de sana iyi yıllar dileriz…

Saadetiniz hiç bozulmasın

Ülkemizin tanınmış iş adamlarından Ergün Oza ve eşi Sezer Oza, yeni yılı sevenleri ve ailesi ile birlikte kutladı. Oldukça keyifli geçen yeni yıl kutlamalarında sosyal medyada bir çok da fotoğraf paylaştılar. Fakat onlardan bir tanesi hepsinden daha farklıydı. Ergün ve Sezer Oza, yıllara meydan okuyan sevgileriyle poz vermişlerdi. Ben de bu güzel kareyi paylaşmadan edemedim. Saadetinizin asla bozulmaması dileklerimizle…