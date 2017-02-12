Gizem Özdilli’den göbek ve bel yağları için öneri

Eski modellerden Gizem Özdilli, Sevgililer Günü için düzenlenen bir etkinlikte çiftlerin karşısına çıktı

Bir AVM’nin düzenlediği etkinlikte boy gösteren ve kendisini izlemeye gelenlere elleriyle tatlı hazırlayan Gizem Özdilli, aşkla yapılan tatlıların püf noktalarını paylaştı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kendi elleriyle hazırladığı ‘Sevgililer Günü Tatlısı’nı ziyaretçilere dağıtan Özdilli, tatlısının lezzeti ve tarifi ile büyük beğeni aldı.

PAHALI HEDİYEYE GEREK YOK

Etkinlikte konuşan Gizem Özdilli, “Herkes Sevgililer Günü hediyelerini pahalı hediyeler olarak değerlendiriyor ama imkanı olmayanlar için de el emeği ve göz nuru bir şeyler yapmak için bu aktiviteyi yaptık. Beylerin de mutfağa girip yapabileceği tatlı tarifleri verdim. Hanımlar ve beyler yapabilir. Sevgilinize, Sevgililer Günü’nde el emeği ve göz nuru bir tatlı ile bir çiçek hediye ederseniz bence çok mutlu olur. İllaki pahalı hediyelere gerek yok. Bazen gönülden bir şeyler yapmak gerekiyor. Hanımlar ve beyler toplandık, 15 dakikada çok basit bir tatlı yaptık. Her çeşit yemek var. Açıkçası benim tatlıyla aram yok. Değişik soslar ve baharatlarla aromatik yemekler yapmayı seviyorum. Tatlı, herkesin çok sevdiği yiyecektir. Bugün tatlı yiyelim, tatlı sevelim diye tatlı yaptık” dedi. Özdilli, “Yaşadığımız her gün için kendimiz, ailemizi, eşimizi ve dostumuzu sevmeliyiz. Birbirimize karşı hoşgörülü ve toleranslı olmamız gereken dönemden geçiyoruz. Sevgiyle birlikte saygının da olması gerek dönemden geçiyoruz. O nedenle herkese kalben önce insan sevgisi diliyorum” şeklinde konuştu.

ÖZDİLLİ’DEN GÖBEK VE BEL YAĞLARI İÇİN ÖNERİ

Elleriyle tatlı pişirerek ikramda bulunan Gizem Özdilli, öte yandan göbek ve bel bölgelerindeki yağları eritmek isteyenler için şu önerilerde bulundu: “Sabah yumurtaya, öğlen salataya tuz yerine sumak kullanın. Özellikle akşamları salataya zencefil rendeleyin.”