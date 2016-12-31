Git Artık 2016

2016’yı umudun ve mutluluğun adresi sanmıştık.

Çok geçmedi bunun böyle olmadığını anlamak için.

Dünya ülkesi miyiz bilemesek de dünya da biz de kötüydük.

Heryer sarsılırken, bu coğrafya da sarsıldı.

Heyecansız, umutsuz, bir o kadar da mutsuz bir yıldı.

Yetmedi, acı ve üzüntü dolu bir yıl oldu

Gitmesini dörtgöz bekledik.

Nihayet sona geldik.

Artık gidiyor ve bitiyor.

***

Depremler, felaketler hiç bitmedi.

Yüzlerce ölüme beşik oldu.

Tayvan ağladı, İtalya ağladı.

Trafik kazaları, uçak kazaları hiç bitmedi.

Terör, canevinden vurdu herkesi, heryeri, hepimizi.

Orlando da ağladı, Brüksel de.

Babil ağladı, Bastille ağladı, Berlin ağladı.

En önemlisi Türkiye’m de ağladı.

Ankara’da, İstanbul’da defalarca can evinden vuruldu.

Yüzlerce defa ölündü.

***

Acılar ve felaketler zinciri 2016, anılarımızı da çaldı.

David Bowie veda etti, Prince aramızdan uçuverdi.

Firuze’mizin imzacısı Atilla Özdemiroğlu gitti.

Gülün Adı öksüz kaldı, Vedat Türkali aramızdan ayrıldı.

Yetmedi Tarık Akan da bizi bıraktı.

Yine yetmedi, ütopyalarımız da yetim kaldı.

Fidel Castro sonsuza göçtü.

Ve son noktayı, gençliğimizin süperstarı koydu.

Careless Whisper kralı George Michael gidiverdi apansız.

***

Güzel ülkem hiç mutlu olamadı 2016’da.

Siyaset kumpasında mutsuz yılın bitmesini bekledi hep.

Umudunu törpüleyen haksızlıkları yine yaşadı.

Mutsuzluğunu katmerleyen yoksunluklara yüksündü.

Bıkkınlığını artıran çözüm arayışlarından usandı.

Endişesini azdıran gelecek korkularından yoruldu.

Herşey bir yana, yollardaki ölümlerine yanıp kavruldu.

Yokedilen doğa intikamlarından bitap düştü.

Hep mutsuzdu ama 2016’da daha da mutsuz kılındı.

***

2017’yi küçük de olsa yeni bir ümitle bekliyoruz.

“Bu sefer belki..” umudunu koruyarak bekliyoruz.

Acılardan ders alındığını düşünerek yürümek istiyoruz.

Temcit pilavlarının bir daha sofrada olmamasını diliyoruz.

Erdemli bir siyaset, erdemli bir yönetim arzu ediyoruz.

Onurlu bir toplum, mutlu bir topluluk hayal ediyoruz.

Hayal ettiklerimizi gerçekleştirme gücü istiyoruz.

Murathan Mungan, değişimin mevsimini takvim belirlemez diyor.

Ama biz, takvimlerden de medet ummak istiyoruz.

Giderken zalim 2016, 2017’den bilakis mutluluk diliyoruz.