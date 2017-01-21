Girne’nin kritik maçı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 14. haftasında Osmaniye Tosyalı Toyo Spor ile karşılaşacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Girne Üniversitesi, ligin 14. haftasında Osmaniye Tosyalı Toyo Spor ile karşılaşacak.

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te ligde 13.durumda bulunan Girne Üniversitesi, 12.sırada yer alan Osmaniye ile kritik bir karşılaşma oynayacak.

Ligin ilk devresinin sonunda antrenör değişikliğine giden Girne Üniversitesi maça, Aydın Uğuz yönetiminde çıkacak.

Uğuz: “ Kazanmak için sahaya çıkacağız”

Osmaniye Tosyalı Toyo Spor karşısında takımla çıkacağı ilk maçını değerlendiren Girne Üniversitesi Antrenörü Aydın Uğuz, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Takımla beraber ilk maçı olacağını dile getiren Antrenör Uğuz, “Öncelikle herşey çok güzel. Tesisler, takım, herkesin ilgisi gayet iyi. Birtakım eksikliklerimiz var, bir oyuncumuz antrenmanlara katılamadı ama bütün takım maça hazır. Bir problem yok her şey çok güzel. Bizim için her rakip önemli kazanmak için sahada mücadele edeceğiz. En iyi sonuçla geri dönmeyi ümit ediyoruz. Ligin ikinci yarısında olan maçları kazanıp, takımı daha yukarılara taşımak için gereken çaba ve özveriyi göstereceğiz” dedi.