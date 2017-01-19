  Girne’den geçit yok: 92-77

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi 9.hafta maçında dün akşam Girne Üniversitesi güçlü rakibi Mağusa Gelişim Akademisi’ni 92-77 mağlup etti

CROCKETT’TAN 36 SAYI: Girne Üniversitesi, Mağusa Gelişim Akademisi karşısında 92-77 kazanırken maçın adamı ise rakip potaya 36 sayı atmayı başaran turkuaz beyazlıların oyuncusu Crockett oldu

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar **, Ulviye Beşe **

GÜ: Diyar *** (14), Burak ** (6), Hamit *, Ahmet Dağer ** (13), Mert * (3), Tom Bush *** (14), Peter ** (6), Kaan, Crockett **** (36), Hüseyin

MA:Jordan Bedford ** (26), Mert ** (7), Hasan Kasap * (2), Emir *, Hasan Debeş * (3), Newman ** (6), Andre *** (21), Görkem * (6), Ahmet * (2)

1.periyot: 19-21

İlk yarı: 44-37

3.periyot: 72-59

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi 9.hafta maçında dün akşam Girne Üniversitesi güçlü rakibi Mağusa Gelişim Akademisi’ni 92-77 mağlup etti.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyot karşılıklı basketlerle geçildi ve Mağusa temsilcisi bu bölümde 21-19 üstünlük kurdu.

Oyunun ikinci periyotunda da Mağusa etkili olsa da Girne, Crockket ve Tom Bush’un basketleri ile 17.çdakikada 35-31 önd egeçti ve üstünlüğünü devre sonuna kadar sürdürerek ilk yarıyı 44-37 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlük Girne Üniversitesi’nde idi. Bu bölümde oyunu kontrol eden turkuaz beyazlılar, MGA önünde 3.periyotu 72-59 önde geçti.

Son bölümde rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Girne Üniversitesi maçı 92-77 kazanarak ligdeki 4.galibiyetini aldı ve puanını 13’e çıkarırken, MGA ise 5.mağlubiyetle haftayı bitirdi.

Lider bu akşam Lefke’de

Ligin 9.haftası bu akşam oynanacak olan Lefke Avrupa Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi maçı ile tamamlanacak.Maç saat 19.00’da LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak

KVB Büyük Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS YS AV P

1.YDÜ 8 7 1 658 534 124 15

2.Koop 9 5 5 779 722 57 14

3.MAPFREE 8 5 3 667 631 36 13

4.GÜ 9 4 5 712 683 29 13

5.LAÜ 8 4 4 661 641 20 12

6.MGA 8 3 5 575 616 -41 11

7.GAÜ 8 1 7 479 704 -225 9