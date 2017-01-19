19 Ocak 2017

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  Girne’den geçit yok: 92-77

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  Girne’den geçit yok: 92-77
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi 9.hafta maçında dün akşam Girne Üniversitesi güçlü rakibi Mağusa Gelişim Akademisi’ni 92-77 mağlup etti

 CROCKETT’TAN 36 SAYI: Girne Üniversitesi, Mağusa Gelişim Akademisi karşısında 92-77 kazanırken maçın adamı ise rakip potaya 36 sayı atmayı başaran turkuaz beyazlıların oyuncusu Crockett oldu

 

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar **, Ulviye Beşe **

GÜ: Diyar *** (14), Burak ** (6), Hamit *, Ahmet Dağer ** (13), Mert * (3), Tom Bush *** (14), Peter ** (6), Kaan, Crockett **** (36), Hüseyin

MA:Jordan Bedford ** (26), Mert ** (7), Hasan Kasap * (2), Emir *, Hasan Debeş * (3), Newman ** (6), Andre *** (21), Görkem * (6), Ahmet * (2)

1.periyot: 19-21

İlk yarı: 44-37

3.periyot: 72-59

 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi 9.hafta maçında dün akşam Girne Üniversitesi güçlü rakibi Mağusa Gelişim Akademisi’ni 92-77 mağlup etti.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyot karşılıklı basketlerle geçildi ve Mağusa temsilcisi bu bölümde 21-19 üstünlük kurdu.

Oyunun ikinci periyotunda da Mağusa etkili olsa da Girne, Crockket ve Tom Bush’un basketleri ile 17.çdakikada 35-31 önd egeçti ve üstünlüğünü devre sonuna kadar sürdürerek ilk yarıyı 44-37 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlük Girne Üniversitesi’nde idi. Bu bölümde oyunu kontrol eden turkuaz beyazlılar, MGA önünde 3.periyotu 72-59 önde geçti.

Son bölümde rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Girne Üniversitesi maçı 92-77 kazanarak ligdeki 4.galibiyetini aldı ve puanını 13’e çıkarırken, MGA ise 5.mağlubiyetle haftayı bitirdi.

Lider bu akşam Lefke’de

Ligin 9.haftası bu akşam oynanacak olan Lefke Avrupa Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi maçı ile tamamlanacak.Maç saat 19.00’da LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak

 

KVB Büyük Erkekler Ligi

Takımlar        O         G         M        AS       YS       AV      P

1.YDÜ            8           7          1          658      534      124      15

2.Koop           9           5          5          779      722       57       14

3.MAPFREE   8          5          3          667      631      36        13

4.GÜ               9          4          5          712       683      29        13

5.LAÜ             8          4          4          661      641      20        12

6.MGA            8          3          5          575      616     -41       11

7.GAÜ            8          1          7          479      704     -225       9

 

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