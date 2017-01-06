Girne’de uyuşturucudan 1 tutuklu

Girne’de Ö.S.’nin (E-21) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; toplamda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kırıcı ile 5 adet sarma sigara izmariti ve bir adet hassas terazi bulunarak alındı. Ö.S. tutuklandı.

GECELEYİN EV AÇMA VE HIRSIZLIK

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde Emin Ali Öğüt’ün kalmakta olduğu ikametgahın kapısı T.Ö.(E-22) tarafından açılarak içeriye girildi ve içeriden bir adet Samsung Note 2 marka cep telefonu çalındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

KİRACI TARAFINDAN HIRSIZLIK

Eylül ayı içerisinde, Gazimağusa’da, V.P.(E-26), kiracı olarak kaldığı evde kira sözleşmesinin bitmesinin ardından evden ayrılırken ev sahibine ait bir adet Beko marka LCD televizyonu çaldı. V.P tutuklandı.

HIRSIZLIK

Girne’de 21 Aralık’ta İskendurun Caddesi üzerinde kapıları kilitsiz halde park halinde bulunan Meryem Zivaroğlu’na ait araç içerisinden, bir adet bayan el çantası ve içerisinde muhafaza edilen bir adet imitasyon kolye, bir adet bayan saati, 150 TL nakit para ve kimlik kartı çalan şahıs tespit edildi. Olayla ilgili tespit edilen T.Ö.(E-22) tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET

A.A.M.(E-73), Para kambiyo Yasası’na aykırı şekilde hareket ederek 14,000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

A.A.M hakkında yasal işlem başlatıldı.