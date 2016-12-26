26 Aralık 2016

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Kıbrıs

Girne’de trafik kaosu

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Girne’de trafik kaosu
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Girne’deki aşırı yağışlar arkasında olumsuzlukları getirmeye devam ediyor.

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Doğanköy Kavşağı olarak bilinen Bellapais ışıkları aşırı yağışlardan nasibini aldı. Bozulan trafik ışıkları nedeniyle bu sabah Girne’de trafik kaosu yaşandı. Trafikte saatlerce ilerlemek için bekleyen vatandaşlar isyan etti. En yoğun saatlerde polis olmamasından şikayetçi olan vatandaşlar soruna çare bulunması için yetkililere çağrı yaptı

Doğanköy kavşağındaki trafik ışıkları bozuldu. Her üç renk birden yandı. Durum böyle olunca trafik kaosu yaşandı.

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Havadis Gazetesi

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