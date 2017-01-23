Girne’de “Sıra Gecesi” eğlencesi  

HALAY ÇEKTİLER: Türkiye’nin ünlü sanatçısı Zekeriya Ünlü, Malpas Hotel&Beluga Casino organizasyonu ile Malpas Hotel’de sahne aldı. Sıra gecesi etkinliğinde tüm konuklar halay çekerek eğlendi

Türkiye’nin tanınmış ses sanatçısı Zekeriya Ünlü önceki akşam Malpas Beluga Casino’da sahne aldı. Müthiş bir sahne performansı sergileyen sanatçı “Sıra Gecesi”ne has şarkılarla tüm konukları mest etti. Çiğ köftelerin sahnede yoğrulduğu, halayların çekildiği gecede konuklar eğlencenin tadına vardı.

Ünlü sanatçı “Kınıfır bedrenk olur”, “Haydi gidah mersine” gibi beğenilen şarkılarını ve sıra gecesine özel türküleri konukları için seslendirdi. Zekeriya Ünlü sahnesini geniş kadrosuyla renklendirirken, konuklara da iyi bir gece dileyerek geceyi noktaladı. Sıcak ve samimi bir atmosferde eğlenen konuklar, şarkıların ritmine kendilerini bırakırken masalarındaki Chivas Regal viskiyle de keyiflerine keyif kattı.

Fotoğraflar: Fuat Şanlıer