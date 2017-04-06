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06 Nisan 2017

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Girne’de iki öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı

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Girne’de iki öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı
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Girne’de dün akşam iki öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 01.00 civarında Girne’de Ali Zihni Sokak üzerinde 19 yaşındaki Ahmet Manzele,23 yaşındaki Hassan Osama ELSENNUSSİ bir taraf olup 21 yaşındaki Burak Muhammed ÖZLAP ve 23 yaşındaki Kürşat Batur Özcan ile kavga ettikleri esnada ; Ahmet Manzele tasarrufunda bulundurduğu bıçağı Burak Muhammed Özlap’ı göğsünden ve karnından yaraladı.

Olayda ağır yaralanan Özalp, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi bölümde yoğun bakıma alındı.Ahmet MANZELE tutuklandı.

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