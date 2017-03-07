Girne’de film gibi soygun

Girne, film gibi bir soyguna sahne oldu. Olayın zanlıları ise mahkemeye çıkarılarak tutuklandı…

Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, söz konusu olayla ilgili üç zanlının, Girne’de meydana gelen ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek, çalmak kastı ile adam kaçırmak, gizli ittifak ve sirkat suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Şengil mahkemede soygun olayının nasıl yaşandığını da aktardı.Tahkikat memuru, Lapta’da sakin zanlıların KKTC’ye gelen bir şahsın içeceğine hap koymak suretiyle uyutarak tasarrufundaki 11 bin Amerikan Doları ve 3 bin 500 Türk Lirası’nı sirkat edip, şahsı olay yerinde bırakarak kaçtıklarını söyledi.

Zanlıların tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, tasarrufunda bulunan para ve ilaçların da emare olarak alındığını belirtti…

Zanlıların suçlarını kabul ettiğini de açıklayan tahkikat memuru, zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da mesleyle ilgili tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi…