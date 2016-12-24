24 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Girne’de Felaket Gecesi

Tarih:
Bir yorum bırakın
145 Görüntüleme
Girne’de Felaket Gecesi
Haber İçi Üst

Girne bölgesinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle sel baskını yaşandı, bazı yollar trafiğe kapandı.

Şiddetli yağış nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Mağdur olanların 0548 811 55 04, 0533 834 29 73, 0548 847 38 17, 0548 830 28 23 numaralı telefonları arayabileceği belirtiliyor. Elde edinilen bilgiye göre Karmi’de ikinci köprü yıkıldı. Mahsur kalanlar var.

Kriz masasından yapılan açıklamada, Lapta bölgesine gidecek araçların yeni çevre yolunu kullanması, şehre inmemeleri istendi

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil