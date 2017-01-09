Girne’de Arap rüzgarı

ARAP EĞLENCESİ: Arap dünyasının sevilen seslerinde Ayman Zbib Girne’de sahne aldı. Arap konukların ağırlıkta olduğu gecede sahne alan Ayman Zbib kendi albümünden seslendirdiği şarkılar ve danslarıyla doyasıya eğlendirdi

Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde Arap dünyasının sevilen seslerinde Ayman Zbib sahne aldı. Bir yetenek programı olan “Studio El Fan” ile müzik piyasasına ilk adımı atan Ayman Zbib, kısa sürede büyük başarı gösterdi. “Alously Ansak” albümü en çok satanlar listesinde bir numaraya kadar yükselen Ayman Zbib, özellikle “Hala Youma ve Esmaa Habibi” isimli şarkıları ile uzun süre zirvede yerini korumayı başardı.

Arap konukların ağırlıkta olduğu gecede sahne alan Ayman Zbib, sevilen şarkılarının neredeyse tamamını konuklarının arasında seslendirdi. Geceye katılan konuklar da şarkılara eşlik ederek ve danslarıyla doyasıya eğlendi. Yaklaşık bir buçuk saat süren performans sırasında, bir dönem Yunan sanatçı Nikos Vertis ile düet yaptığı “Bahebak Walhi” şarkısı eğlencenin doruk noktası oldu. Gecenin sonlarına doğru misafirler ile dans ederek herkese teşekkürlerini sunan Ayman Zbib, hayranlarının uzun süre unutamayacağı bir geceye imza attı.