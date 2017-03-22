Girne’de 2 genç üzerinde toplam 255 adet uyuşturucu hap bulundu

Girne’de dün Karaoğlanoğlu Caddesi’nde 2 genç uyuşturucu hap bulundurmaktan tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, 21 yaşındaki Ö.C.N.’nin (E-21), polisi fark edip, kaçmaya çalıştığı sırada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 179 adet hapı yere attığı tespit edildi.

Adı geçen şahsı ve olayla ilgili olduğuna inanılan O.D.’yi (E-19) tutuklayan polis, söz konusu kişilerin evlerinde yaptığı aramada toplam 76 tane daha uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ele geçirdi.

Polis ayrıca evde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında bir madde de buldu.

Soruşturma devam ediyor.

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SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Gazimağusa’da Ocak 2016 – Mart 2017 döneminde M.G. (E-38) ve M.K.’nin (E-51), Osman Uçar’ı dolandırarak, farklı tarihlerde toplam 150 bin TL nakit parayı aldığı belirlendi.

Adı geçen kişileri tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

ALSANCAK’TA HIRSIZLIK

C.B.H.’nin (E-44), Alsancak’ta faaliyet gösteren bir market içerisinde dün Yasemin Gedik’in kasa üzerinde unuttuğu para cüzdanı ile cüzdan içerisinde muhafaza ettiği 350 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Sözkonusu şahıs tutuklandı.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

Çayönü’nde, H.T.’nin (E-54) evinde dün polis tarafından yapılan aramada, toplam 6 bin 740 paket sigarayı gümrüksüz olarak bulundurduğu tespit edildi.

H.T. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.