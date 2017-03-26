Girne yolunda kaza! 1 yaralı

Lefkoşa- Girne anayolunda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi…
Kazada 21 yaşındaki Ömer Alper Yavuz yaralandı.
Alınan bilgiye göre; KM 828 plakalı araç sürücüsü 28 yaşındaki Serkan İnceoğlu’nun süratli ve dikkatsizce Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti.
Serkan İnceoğlu yönerimindeki aracın karşı istikametten gelen ve Girne’ye doğru seyreden 49 yaşındaki Ali Akpınar yönetimindeki TMN 363 plakalı araca çarparak takla attı.
Kaza sonucu Serkan İnceoğlu yönerimindekı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Ömer Alper Yavuz hafif yaralandı.
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