Girne takımlarına yeni bir “soluk”

KISA ZAMANDA HİZMETE GİRİYOR: Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün temelini attığı Karaoğlanoğlu Sentetik Sahası, çevre düzenlemesi ve yürüyüş pistinin tamamlanmasıyla, kısa zamanda hizmete açılacak. Karaoğlanoğlu Kulübü ve Girne takımlarının istifade edeceği sentetik sahanın kullanım usul ve şartları, Spor Dairesi Girne Bölge Amirliği tarafından düzenlenecek

Coşkun KUTAY

Karaoğlanoğlu Sentetik Sahası, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’nun ekstra katkıları ile gündeme gelen ve bitimi tamamlanmakta olan çevre düzenlemesi ile yürüyüş pisti yapımının sona ermesiyle, kısa bir zamanda hizmete açılacak.

200 kişilik kapalı tribünü ve ışıklandırma sistemi bulunuyor

Yapımını, Tosunoğlu Firması’nın üstlendiği, ışıklandırma sistemi ile aydınlatılacak olan Karaoğlanoğlu Sentetik Sahası’nda, 200 kişilik kapalı tribünün yanı sıra, modern hakem ve sporcu soyunma odaları ve duşları bulunuyor. Ayrıca, zemin yapımında, bugüne kadar hiçbir sahada kullanılmayan ve organik kanserojen etkisi olmayan granürden yararlanılmış bulunuyor.

Karaoğlanoğlu Kulübü ve Girne takımları kullanacak

Karaoğlanoğlu Kulübü ve Girne takımlarının faydalanacağı Karaoğlanoğlu Sentetik Sahası’nın kullanım usul ve şartları, Spor Dairesi Girne Bölgesi Amirliği tarafından düzenlenecek.