Girne Lefkoşa yolunda feci kaza 1 ölü

Girne Lefkoşa yolunda bu sabah saat 09:15 sıralarında, Girne-Lefkoşa anayolu arasında, Girne’de sakin 39 yaşındaki Akan GÜRKAN , yönetimindeki LK 700 plakalı araç ile Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu araçtan savrulan araç sürücüsü Akan GÜRKAN olay yerinde yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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