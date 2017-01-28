Girne kritik virajda

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında Girne Üniversitesi, MBK Doğuş Hastanesi’ni ağırlayacak

Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda saat 14.00’te oynanacak kritik maç her iki takım açısından da ligde kalmak adına önem taşıyor.

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Aydın Uğuz, kritik maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, ligde kalma adına bu maçta mutlak galip gelmenin gerektiğine vurgu yaptı. Maça talihsizliklerle çıkacaklarını belirten Uğuz, “Marica Gajiç 14 gün yok ayrıca Pondexter de rahatsız. Yabancı oyuncularımızın eksikliği rotasyon açısından ve istediğimiz oyun kontrolü verimini almak adına sıkıntı yaratabilir ancak gerekli hazırlıklarımızı yaparak eksiklerimizi kapatmaya çalıştık. Skor üretmede sıkıntı yaşamaz ve maçın kotrolünü elimizde turarsak galibiyet sevincini yaşayabiliriz. Sıkı savunma ve hızlı hücumlarla mücadelemizi vereceğiz. Her maç gibi bu maçta da kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.