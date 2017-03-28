Girne kırmızı alarm veriyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımız günden beri kentin sorunlarına dikkat çekerek Girne Belediye Başkan’ına çeşitli defalar uyarılar yapmıştık. Bugün Girne’ye baktığımız zaman tüm alanlarda hizmetlerin götürülemediğini ve şehrin kaosa sürüklendiğini üzülerek izlemekteyiz.

98 GÜNDE ASFALTSIZ YOL VAADİ İLE GELDİ 1000 GÜNÜN SONUNDA DELİKSİZ YOL KALMADI

29 Haziran 2014 tarihinde göreve başlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü seçim bildirgesinde 98 günde Girne’de asfaltsız yol bırakmayacağına dair seçmenlere söz vermiş ancak bugünlerde 1000.gününde olan hizmet dönemi içerisinde Girne kentinde deliksiz ve bozuk olmayan tek bir yol kalmamıştır.

Trafik için ciddi tehdit teşkil eden bozuk yollara ilaveten yapmış olduğu plansız ve uyarı levhasız altyapı çalışmaları ile yollar kullanılmaz hale gelmiştir. Özellikle bazı bölgelerdeki tahribat trafik kazalarına davetiye çıkarır vaziyettedir.

Tüm bunlara ilaveten yapılan inşaatlar için plansız yol kapatma işlemleri kentin ana arterleri durumunda olan anayolların eşzamanlı olarak kapatılmak suretiyle kentteki trafik tam bir işkence halini almıştır. Yurttaşlar 5 dakikada ulaşacağı bir mesafeyi 25 dakikada ulaşabilmektedir. Doğru bir planlamayla çok daha düzgün şekilde düzenlenebilecek bu uygulama yerine keyfi ve öngörüsüz uygulamalar Girne’de ciddi bir ulaşım sorununa yol açmıştır.

1000 günün sonunda seçimin yaklaştığını gören Belediye Başkanı alelacele asfalt dökümüne başlamıştır. Yapılan asfalt dökümlerinin birçoğunun makyaj niteliğinde olduğu ve kentin bütçesine zarar verecek öngörüsüzlükte yapıldığı görülmektedir. Örneğin son günlerde Mete Adanır Caddesi üzerinde yapılan asfalt çalışmasında yağmur drenaj boruları ile ilgili düzenleme yapılmaksızın yapılmaktadır. 2016 yılının son günlerde yaşanan sel felaketi sonrasında bu düzenlemeye gerek görülmemesi hem ihmalkarlık hem de sonradan düzenleme yapılması halinde büyük bir israf anlamına gelmektedir.

Yine Doğanköy’de Zeytinli Sokak’ta yapılan asfalt çalışmalarında yolun bir bölümü asfaltlanmış bir bölümü ise kaderine terk edilmiştir.

98 günlük süre 5 Eylül 2014 tarihinde sona ermiş üzerinden de 900 gün geçmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak her metreküp asfaltın SEÇİM ASFALTI anlamında olduğunu Girne halkı çok iyi bilmektedir.

BELEDİYE ELİYLE ÇEVRE FELAKETİ

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haber Girne halkını büyük bir endişeye sevk etmiştir. Çevre Koruma Dairesi ‘‘ Kentsel atık su yönetmeliği ile ilgili yükümlülük ve sorumluluklarını’’ yerine getirmeyen Girne Belediyesine ceza kesmiştir. Bu haberi doğrulayan Güngördü konu ile ilgili çalışmalara 2 ay içerisinde başlatılacağını müjdelemiştir!

Bu açıklama son derece gayrı ciddi bir açıklamadır. 2 Temmuz 2016 tarihide Girne Belediyesi Kanalizasyon Şube Amiri Ahmet Türker Girne’nin atık suyunun sadece 4’te 1.5 oranında arıtılabildiğini itiraf etmiş ve önlemlerin alınması gerekliliğini vurgulamıştı. Bu açıklama orta yerdeyken çalışmaların 3 Temmuzda başlanması bekleniyordu. Ancak başkan kesilen cezadan 2 ay sonraki bir sürede çalışmaların başlatılacağını müjde şeklinde açıklaması kayıtsızlıkta gelinen son nokta anlamına gelmektedir.

Deniz Girneliler için hayati öneme sahiptir. Turizm kenti olan Girne’mizin denizinin yerel yönetim eliyle kirletilmesine halkın müsamahası olmayacaktır ve bu kabul edilebilir bir durum değildir.

YASALARI UYGULAYAN BELEDİYE PERSONELİNE YAPILAN LİNÇ GİRİŞİMİNDE DE BAŞKAN SEYİRCİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir başka hadise gerek bizleri gerekse tüm Girne halkını derinden üzmüştür. Bir Belediye emekçisi yasaları uyguladığı bir sırada bir basın mensubunun sözlü saldırısı ve tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır.

Yeni Liman bölgesinde yapılan düzenlemeler sonucu karmaşık hale gelen trafik sorununu gidermek adına denetim görevini yapmakta olan bir zabıta görevlisi sarı çizgiye park etmiş olan bir kişiye yasal görevi gereği ceza yazmış ve ceza yazılan basın görevlisi tarafından hakaret ve tehdide maruz kalmıştır. Bunun akabinde ilgili kişi zabıta memurunu hedef haline getiren yayınlar yapmış ve adeta işinden kovulması için çağrı yapmıştır.

Bir hukuk devletinde yasalar herkes içindir. Kişilerin taşıdığı sıfatların, mesleklerinin yasalar karşısında herhangi bir ayrıcalığı olmadığı gibi toplum önündeki kişilerin yasalara uyma konusunda ekstra bir hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Hal böyleyken görevini cesaretle yürüten ve yasaları eşit şekilde uygulayan bir zabıta memurunun linç edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Burada personelin amiri konumunda olan Belediye Başkanı’nın personelini takdir etmesi ve bu linçe en sert tepkiyi vermesi gerekirken Belediye Başkanı kentin sorunlarındaki izleyici yaklaşımını emekçinin yaşadığı büyük saldırıda da göstermiştir. Personel sahipsiz bırakılmıştır.

GİRNE’NİN YOKOLUŞUNA CTP GİRNE İLÇESİ SEYİRCİ KALMAYACAK

CTP Girne İlçesi olarak Girne kentinin sorunlarına dikkat çekmeye ve aktif ve etkili muhalefet yapma görevini sürdürmeye devam edeceğiz. Girne kentinin yaşadığı sorunlara her gün eklenen yeni başlıklar sonrasında Girne kenti telafisi zor zararlar görmenin eşiğine gelmiştir. Tüm bunlar yaşanırken kentini seven Girneliler olarak bunlara seyirci kalmayacağımızı ve gereken noktada eylemlilik sürecine geçmekte tereddüt etmeyeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.