22 Ocak 2017

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Girne kayıplarda: 75-60

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Girne kayıplarda: 75-60
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında Girne Üniversitesi, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye’ye farklı mağlup oldu

 

 

Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Sertan Kırklar, Mustafa Akıllıoğlu, Kerem Yılmaz

Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Baş 19, Williams 23, Nazlı Gökdemir 2, Gardner 10, Aysu Keskin 2, Tuğçe İnöntepe 6, Grinsven 13, Büşra Akgün

Girne Üniversitesi: Williams 13, Simay Karaman 4, Özge Yavaş 5, Knezevic 11, Krivacevic 13, Betül Erkoyuncu 5, Merve Aydın 3, Gajic 6, Ayşe Vural

  1. Periyot: 16-19

Devre: 35-28

  1. Periyot: 67-42

 

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında Girne Üniversitesi, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye’ye 75-60 mağlup oldu.

Yeni antrenörü Aydın Uğuz ile ilk maçına çıkan Girne etkili başladığı mücadelenin ilk periyodunu 19-16 önde kapatırken ikinci çeyrekte toparlanan ev sahibi Osmaniye devreyi 35.28 önde tamamladı.

İkinci devreye de etkili başlayan Osmaniye farkı açarak üçüncü periyodu 67-42 önde tamamlarken son periyotta kontrolü elden bırakmayan ev sahibi ekip karşılaşmadan 75-60’lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Girne’deki kötü gidiş devam ederken Turkuaz Beyazlılar 17 puanla düşme hattında kaldı. Osmaniye ise puanını 18 yaparak derin bir nefes aldı.

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Havadis Gazetesi

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