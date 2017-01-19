Girne istedi ve kazandı

Girne Üniversitesi dün akşam güçlü rakibi Mağusa Gelişim Akademisi karşısında zaman zaman iyi oynayarak maçı kazandı ve birebir rakibinin önüne geçmeyi başardı.

Oyunun ilk periyotu dışında kontrol hep Girne’de oldu. Mağusa Gelişim Akademisi ilk periyot dışında rakibine direnç gösteremeyince mağlup olmaktan kurtulamadı.

Girne dün gece maçı istedi ve aldı. Arkan Arşehit, MGA’nın en önemli silahı Jordan’ı durdurmak için çaba harcadı ve başardı. Turkuaz beyazlılar çok mu iyi savunma yaptı “Hayır” ama yine de Crockett ve Toım Bush ve bazı bölümlerde bu ikiliye Diyar ve Peter’da katılınca işler yolunda gitti ve maçı kazandılar. Crockett ilk yarıda 28 sayı attı ama üçüncü periyotu pas geçtikten sonra yeniden toparlandı ve maçı 36 sayı ile ama maçın adamı olarak bitirdi. Tom Bush da kendine verilen görevi bana göre hatasız yaptı. Diyar da geçmiş maçlara oranla biraz hareketlendi ve Arkan hoca’nın elini güçlendirdi. Peter ise son bölümde eski günlerinde gibi görüntü çizince Girne’de maçı kazandı. Ancak Girne’de Burak, Ahmet Dağer, Mert ve Hamit’in performanslarını yukarı çekip takıma katkıyı artırmazlarsa Arkan hoca’nın eli güçlü olmaz. Bu arada Girne kadın Basketbol takımı oyuncuları Özge ve Simay ile genel menejer Hülya Özkan’ın takıma destek vermesi bu takımı sahiplendiklerinin bir göstergesi ama YDü cephesinin bu takımı sahipleniyor mu derseniz ne kadın ne de erkek takımına destek yok derim. Bu da üzüntü vericidir. Bunun son bulması şart.

Mağusa Gelişim Akademisi kazanmak için geldiği Lefkoşa’da kaybederek dönüyor. Jordan’ı rakip savunma içinden kurtaramayan Hakan hoca, Andre ile bir şeyler yapmaya çalışsa da yeni yabancısı Juwan fazla katkı vermeyince de maçı kaybetti. MGA’da yerli ismler sayı atıyorlar ama takımı galip getirecek sayıyı atamıyorlar. Bu da takıma yarar sağlamıyor. Kazanmaları için yerli isimlerinde skora ciddi katkı sağlamaları şart.

Hakemliklerini her zaman beğendiğim Nusret Sırdar – Ulviye Beşe ikilisi dün akşam çaldıkları bazı düdükler yanlıştı. Evet skora etki etmedi ama yine de çalınan bazı düdükler yanlış ve hatalı idi.