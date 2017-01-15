15 Ocak 2017

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Kıbrıs

Girne – Güzelyurt yolunda kaza, 2 yaralı

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Girne – Güzelyurt yolunda kaza, 2 yaralı
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Girne-Güzelyurt anayolunun 7-8’inci kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, dün sabah 05.00 sıralarında Cemil Güleryüz’ün (E-27) yönetimindeki FT 868 plakalı salon aracın Girne istikametine seyrettiği bir sırada, sağa virajlı yere geldiğinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun solundan çıkarak yarım inşaat halindeki binanın demir korkuluklarına çarptıktan sonra takla atıp 10 metre derinliğindeki dere yatağını düşmesiyle meydana geldi.

Kaza sonucu araç sürücüsü ciddi şekilde, araçta yolcu olarak bulunan Burhan Erişen (E-21) ise hafif şekilde yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

 

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Havadis Gazetesi

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