Girne, Fenerbahçe’ye direnemedi: 56-76

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Girne Üniversitesi evinde lider Fenerbahçe’ye 20 sayılık farkla mağlup oldu

FENER’İ QUİGLEY SIRTLADI: Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta Girne Üniversitesi, lig lideri Fenerbahçe’ye direnemedi ve Sarı Lacivertliler 11. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe’de Quigley 20 sayı ile galibiyetin kahramanı oldu

Salon: Mamak Belediyesi

Hakemler: Turgut Işık, Polat Parlak, Umut Özgün Ergün

Girne Üniversitesi: Williams 8, Krivacevic 9, Merve Aydın 6, Gajic 12, Pondexter 11, Özge Yavaş 4, Simay Karaman 4, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül 2, Didem Gülşen Çelebi

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Verameyenka 9, Gruda 13, Quigley 20, Stricklen 7, Tuğçe Canıtez 7, Ayşe Cora 2, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural 4, Melis Gülcan 2, Melisa Korkmaz 1, Merve Arı

periyot: 17-23

Devre: 31-42

periyot: 43-55

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında Girne Üniversitesi evinde Fenerbahçe’ye 76-56 mağlup oldu.

Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta Girne Üniversitesi, lig lideri Fenerbahçe’ye direnemedi ve Sarı Lacivertliler 11. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

İlk çeyrek son dakikalara kadar dengede geçerken Fenerbahçe Quigley ile ikinci periyoda girilirken skoru 23-17 yaptı ve 6 sayılık avantaj elde etti.

İkinci periyodun 4. dakikasında Girne Üniversitesi farkı 1 sayıya (27-26) kadar düşürdü, Quigley’den gelen peşpeşe sayılarla devre 42-31 Fenerbahçe üstünlüğünde sona erdi.

İlk yarıda Girne Üniversitesi 1/7, Fenerbahçe 5/11 üçlükle oynadı, Allie Quigley 17 sayı ile sahanın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe üçüncü periyotta farkın azalmasına izin vermedi ve son çeyreğe 55-43 önde girdi. Dördüncü periyotta farkı daha da artıran Fenerbahçe karşılaşmayı 20 sayı farkla kazandı 76-56’lık skorla kazandı.

Fenerbahçe’de Quigley 20 sayı ile galibiyetin kahramanı oldu.