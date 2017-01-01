Girne cıvıl cıvıldı

Girne’de son bir haftadır etkili olan yağmurlu hava dün bir süreliğine de olsa yerini güneşli havaya bıraktı. Girne’de cadde sokaklar insanlarla doldu taştı

KALABALIK GÖZ DOLDURDU: 2017’yi KKTC’de karşılamak için ülkemize gelen turistler ile vatandaşlar dün Girne’yi doldurdu. Girne çarşısında yılbaşı hareketliliği yaşanırken Antik Liman ve Kordonboyu’nda da turist bereketi yaşandı

Duygu ALAN

Girne’de dün yaşanan hareketlilik “KKTC’nin turizm başkenti” unvanını destekler nitelikte oldu. Yeni yıl için ülkede bulunan turistler ve yerli halk dün Girne sokaklarını doldurdu.

Girne çarşısında yılın son alışverişleri için yoğun bir insan ve araç trafiği yaşanırken, Antik Liman ve Kordonboyu da yerli ve yabancı yüzlerce turisti ağırladı.

Girne’nin eşsiz güzelliği ve otantik havasını solumaktan büyük keyif alan turistler havanın da güneşli olması nedeni ile oldukça keyifli anlar yaşadı.

Restoranlar yoğun çalıştı

Girne çarşısında ve Antik Liman’da faaliyet gösteren restoranlar, kalabalıktan payını aldı. Çok sayıda turist öğle yemeğini Antik Liman’daki restoranlarında yedi. Girne çarşısında faaliyet gösteren restoranları ise hem turistler hem öğrenciler hem de vatani görevini KKTC’de yapıp hafta sonu iznine çıkan askerler doldurdu.

Market ve mağazalar son gün de çalıştı

Girne’de market ve mağazalar geç saatte kadar kepenk kapatmadı.

Yeni yıl alışverişi için son güne kalan birçok vatandaş, Girne’de faaliyet gösteren esnafın yüzünü güldürdü.

Vatandaşlar, gerek mutfak alışverişini yapmak gerek hediye almak gerekse şahsi alışverişleri için market ve mağazaları gezdi.

Kordonboyu doldu taştı

Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş, dün Kordonboyu’na akın etti.

Kimi elinde içeceği saatlerce denizi izledi, kafa dinledi, kimi çoluk çocuğu ile sahil yürüyüşü yaptı temiz hava aldı, kimisi balık tuttu, kimi de Kordonboyu’nda Güvercileri yedirdi hoş vakit geçirdi.

Ülkede bulunan turistler de Kordonboyu’nu ziyaret etti.

Trafik çileye dönüştü

Girne’de esnafa olumlu yansıyan insan kalabalığı trafikte çileye dönüştü. Hatalı parklar, uzun araç trafiğinin oluşmasına neden olurken sürücülere de vakit kaybı yaşattı.

Girne Ziya Rızkı Caddesi’nde trafik adeta kilitlendi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafikteki yoğunluk neyse ki sadece zaman kaybı ile kaldı, yoğunluk nedeni ile öğle saatlerine kadar kaza yaşanmadı.