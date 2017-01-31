Girne Anafartalar Lisesi’nde eylem!

Öğretmen, öğrenci, veli, eski mezunlar ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Anafartalar İnsiyatifi, başka bir yere taşınması gündemde olan Girne Anafartalar Lisesi’nde (GAL) eylem yaptı.

Eylem, emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Karalıgil’in yoklama alması ve Anafartalar Marşı’nın okunması ile başladı. Konuşma ve basın bildirisi de okunduğu eylemde, anı defteri de imzaya açıldı.

Eylemde basın bildirisini eski mezunlardan Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı okudu; emekli Türkçe Öğretmeni Nuray Ayhan da konuşma yaptı.

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu’nun da destek verdiği eyleme; öğretmen, öğrenci, eski mezunlar ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

MUTLUYAKALI: “KİMSE GAL’İ YERİNDEN SÖKMESİN”

Cenk Mutluyakalı okuduğu bildiride, Girne’nin belleği, sembolü ve karakterini yansıtan GAL’in İngiliz Sömürge İdaresi döneminden başlayarak Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni gören bir okul olduğunu ve kentin tarihiyle, eski mezun ve kuşakların anı ve izlerini taşıdığını ifade etti.

Kent ve toplumların yapı ve eserlerle nefes alıp yaşadığını belirten Mutluyakalı, “kimse GAL’i yerinden sökmesin” dedi.

“KENT KONSEYİNİN KARAR VERMESİ DOĞRU DEĞİL”

Eğitim bilimcilerin GAL’in lise eğitimine göre donatılmış bir okul olduğunu söylediğine dikkat çeken Mutluyakalı, okulun yerinde kalıp kalmayacağına kent konseyinin karar vermesinin doğru olmayacağını savundu.

“Bilimsel konularda kent konseyinin karar veremeyeceğini, verdiğinin de görülmediğini” belirten Mutluyakalı, bu konuyla ilgili eğitim uzmanlarının karar vermesi gerektiğini söyledi.

Eğitim bilimcilerin; “öğrencilerin pedagojik gelişimlerini destekleyen çözümlerden yanayız” dediğini ifade eden Mutluyakalı, GAL’in labartuvar, salon ve diğer altyapılarıyla lise eğitimini destekleyecek şekilde donatıldığı ve bunun yanında Girne Turizm Lisesi kültür derslerinin de GAL öğretmenleri tarafından verilmekte olduğuna vurgu yaptı.

“GAL’İN YERİNDE KALMASI GEREK”

Mutluyakalı, yeni bir okula ihtiyaç olduğu takdirde yenisinin yapılabileceği ancak GAL’in yerinde kalması gerektiğini belirterek, okulun kent için bir merkez niteliği taşıdığını kaydetti.

GAL’in mezunların ortak paydası olduğunu da ifade eden Mutluyakalı, 1960’lı yıllardan beri binlerce mezun veren okulla gurur duyduğunu dile getirdi.

AYHAN: “GAL, GİRNE VE LİMASOL HALKIYLA BÜTÜNLEŞEN ÖRNEK BİR OKUL”

Emekli Türkçe Öğretmeni Nuray Ayhan ise, GAL’de 30 yılın üzerinde hizmet verdiğini belirterek, gençlik ve orta yaşlılık yıllarını geçirdiği okulda birçok anıları bulunduğunu kaydetti.

“GAL’i nasıl ve kime verebiliriz?” diyen Ayhan, okulun bodrum katındaki laboratuvarlarında hala rahmetli Fen Bilgisi Öğretmeni Şerife Gürçağ, Matematik Öğretmeni Çağla Konuloğlu gibi daha nice kıymetli hocaların anılarının yaşadığına vurgu yaptı.

“GAL’in, Girne ve Limasol halkı ile bütünleşen bir eğitim yuvası, örnek bir okul olduğunu” da ifade eden Nuray Ayhan, yıllarını geçirdiği okul ile ilgili anılarını paylaştı.