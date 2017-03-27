Giriş çıkış eziyeti bitmiyor

1974 yılından sonra, yaşadıkları köylerine kimlikle giriş yapmak zorunda kalan Akıncılar halkı, son günlerde köye giriş çıkışlarda askerin tavrından rahatsız

Devrim DEMİR

Güney Kıbrıs’a en yakın sınır köylerden biri olan Akıncılar köyünde yaşayanlar, son bir haftadır askerin tavrından rahatsız.

Köyde yaşayanların araçları köyün giriş ve çıkışlarında bulunan barikat noktalarında didik didik aranıyor.

Araçlarda yapılan arama ile ilgili asker hiçbir açıklama yapmazken köyde yaşayanlar durumdan şikâyetçi.

Köye giriş-çıkışlarda 42 yıldır kimlik kontrolü yapılırken, köye gelen ziyaretçilerde son bir haftadır asker engeline takılıyor.

Köye girişte sürekli sorun

Akıncılar köyüne gitmek için askeri barikattan geçerek kimlik göstermek zorunda kalan vatandaşlar artık isyan noktasında. Vatandaşlar, yaşanan sorunlar nedeniyle sürekli askerle yüz yüze geliyor.

Askeri bölgede yaşanan geçiş krizinin polise yansıması ile bölgede gergin dakikalar yaşandığı öğrenildi.

Kimse köye dönmek istemiyor

Akıncılar köyü, yıllar önce insan kalabalığı ile cıvıl cıvıl iken şimdilerde kaderine terk edildi.

Yıllar önce köyden kaçarak yurt dışında hayat kuranlar, köylerine giriş- çıkışlarda yaşanan sorun nedeniyle dönmek istemiyor.

Akıncılarlılar yaşadıkları köyü “Açık hava hapishanesi” olarak isimlendirirken, her gelen hükümetin verdikleri sözleri tutmadıklarını belirttiler.

1974 öncesinde 5 bin kişilik nüfusu, dört ilkokulu, bir ortaokulu, iki sineması, tiyatrosu, futbol sahası ile Kıbrıs’ın en büyük köyü olma niteliğine sahip Akıncılar köyünde 42 yılda ciddi bir gerileme yaşandı.

Ülke içerisinde ve yurt dışında binlerce Akıncılar kökenli vatandaş geri dönmek istese de, ulaşım koşulları başta olmak üzere birçok noktada engeller çıkıyor.

1974 yılından önce Larnaka ve Lefkoşa’ya eşit mesafede konumlanmış olan köy, bir konaklama yerleşimi olarak stratejik bir öneme sahipti.

Yol kurtuluş olacak ama…

Askeri bölge içinden geçerek ulaşımı sağlanan köyde nüfus 5 binlerden 300’e düştü.

Akıncılar’da yaşayan vatandaşların hükümet yetkililerinden en büyük beklentisi ise köye ulaşım askeri bölge dışından sağlanacağı yeni yol projesinin bir an önce tamamlanması.

Bir yandan dört gözle köylerine askeri bölge dışından ulaşım için yol yapılmasını bekleyen köy halkı diğer yandan böyle bir yol yapılacağına dair inancını kaybetti.

“Hem yol hem asker bizi canımızdan bezdirdi”

Akıncılar köyünde yaşamını sürdüren ve her gün işine gidip geldiği yolda askerle sorun yaşadığını dile getiren Kemal Parıldak, yaşadıkları sıkıntıyı Havadis’e anlattı.

“Yol sorunu bizim en büyük problemimiz olmakla beraber, 2017 yılına girdik hala kimse buna bir çözüm bulmadı. Yaşadığımız yere evimize asker kontrolünde girip çıkmaktan usandık. Köyün durumu ortada, her şeyden uzak olduğumuz yetmezmiş gibi birde askerle kimlik sorunu yüzünden başımız dertte. Kendi köyümüze esir gibi girip çıkmaktan usandık, toplu olarak kalan 300 insanı da tüketmeye çalışıyorlar köyden. Biz artık yol için kesin bir çözüm bulunmasını istiyoruz, yetkililer Akıncılar köyünün sesini duysun artık. Devir hangi devir hala kendi evimize gitmek için asker tarafından yoklanıyoruz. Dünyanın her yerinde insanlar köylerine özgür girip çıkarken, biz niye aynı sıkıntı ve stresi yaşıyoruz. Devlet büyükleri lütfen durumumuza çare bulsun, bu gidişle evimize askerden geçmemek için uçakla gideceğiz”