Gingi kazandı

Kulüplerarası Darts Ferdi Şampiyonası’nın beşinci ayağı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından düzenlenen Kulüplerarası Darts Ferdi Şampiyonası’nın beşinci ayağı önceki akşam yapıldı.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen beşinci ayak müsabakalarında birinciliği Deniz Plaza sporcusu Cemal Gingi elde etti.

Genel klasmanda lider olan Dağyolu’nun başarılı sporcusu Mustafa Behlül ile finalde karşılaşan Gingi, rakibini mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Mustafa Behlül’ün ikinci olduğu ayakta üçüncülüğü Faik Amcaoğlu (Deniz Plaza), şampiyonada dördüncülüğü Kurtuluş Gamla (Deniz Plaza) elde etti.

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nda 5.ayak sonunda Dağyolu’ndan Mustafa Behlül 77 puanla ilk sırada yer alırken, Deniz Plaza’dan Faik Amcaoğlu 56 puanla ikinci ve ayni takımdan Cemal Gingi de 52 puanla üçüncü sırada yer alıyor.