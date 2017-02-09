09 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kategorisiz

Gigi Hadid’in Barbie bebeğini yaptılar

Tarih:
Bir yorum bırakın
5 Görüntüleme
Gigi Hadid’in Barbie bebeğini yaptılar
Haber İçi Üst

Tommy Hilfiger markasının yüzü olan Gigi Hadid’e Barbie’den büyük sürpriz. Ünlü top modelin bebeğini yapan marka Hadid’i çok mutlu etti. Bu jest karşısında onurlandığını söyleyen Gigi, bebeğin kendisi olduğuna inanamadığını söyledi…

Yine bir Gigi Hadid haberiyle karşınızdayız. Kendisi gündemi o kadar meşgul ediyor ki, neredeyse tüm moda haberlerinde O var. Dolayısıyla da ister istemez her haberimizde adını geçiriyoruz. Şimdi de hazırladığı koleksiyon ile ve Barbie bebeğiyle adından söz ettiriyor.

spl1430067_007

Uzun süredir Tommy Hilfiger markası ile işbirliği içinde olan, markaya koleksiyon hazırlayan Gigi, bugün başlayan New York Moda Haftası’nda TommyXGigi’yi görücüye çıkardı. TommyLand’da California esintili müzik ve sanat festivali ortamında sunulan koleksiyonda defilenin açılışını da Gigi Hadid yaptı.

spl1430067_005

Podyumda kendi tasarımlarını giyen Gigi’nin yürürken resmen ağzı kulaklarındaydı. Ne var ki kardeşi Bella için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

spl1430067_002

Her podyuma çıktığında suratı beş karış asık olan Hadid’in bu hali, kulislerde “Acaba ablasını mı kıskanıyor” diye yorumların yapılmasına neden oldu.

screenshot_20170208-215333_resized

Geçtiğimiz günlerde Barbie’nin bebeğini de tasarladığı Gigi Hadid’in keyfi oldukça yerinde. Öyle ki Instagram hesabından kendisinin Barbie halini paylaşan Hadid “Bu bebeğin ben olduğuna  inanamıyorum. Beni onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim” notunu düştü.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King