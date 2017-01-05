05 Ocak 2017

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Bu gidişle Mart’ta zor

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Bu gidişle Mart’ta zor
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Lefke Aplıç kapısının açılması için gereken altyapı çalışmaları kapının Kuzey’inde planlandığı gibi Mart’ta tamamlanma hedefiyle devam ederken Güney’de henüz adım atılmadı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Aplıç kapısının açılması için ihaleyi kazanan firmanın Kasım’da başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Lefke Aplıç kapısının kuzey kesimindeki 980 metrelik yolu kapsayan projenin Şubat sonu ile Mart başlarında tamamlanması hedefleniyor.

Lefke Belediye tarafından Lefke çarşı merkezinden Aplıç kapısına kadar olan bölümde ise yol genişletme çalışmaları tamamlandı.

Lefke’de Aplıç Kapısı için çalışmalar planlandığı gibi devam ederken Güney’de ve ara bölgede herhangi bir faaliyetin başlamaması Lefke ve bölge halkını huzursuz etti.

İhaleye çıkılırken her iki kesimde de eş zamanlı çalışmaları başlatılacağı ve en geç Mart 2017 ayı içinde yol çalışmalarının tamamlanması hedeflenmişti.

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Havadis Gazetesi

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