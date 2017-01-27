GG iyi başlamak istiyor

Başkent ekibi Gençlik Gücü, ikinci devre hazırlıklarına dün yapılan antrenmanla sürdürdü. Gençlik Gücü, ikinci devrenin ilk maçında karşılaşacağı Değirmenlik mücadelesini kazanmak istiyor.

Teknik direktör Niyazi Göksun, “yarın Değirmenlik ile karşı karşıya geleceğimiz karşılaşma bizim için önemlidir” dedi. Karşılaşmanın dış sahada oynanacağına ve bunun bir dezavantaj olduğuna işaret eden Göksun, “Bu karşılaşmayı kazanıp, ilk devreden daha da zor geçeceği kesin olan ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Gerek takımda kalan futbolcular ve gerekse takıma yeni katılan futbolcular olsun, ikinci devreye iyi hazırlandık. Bunu skora da yansıtacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Göksun’un yabancıları

Görev vereceği tüm futbolcularına güvendiğini belirten Göksun, “Yabancı futbolcularımız Debola ve Addo ilk yarıdaki performansları ile kendilerini kanıtladılar. Ara transferde renklerimize kattığımız Dodja’nın da gücümüze güç katmasını bekliyorum” dedi.