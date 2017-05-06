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06 Mayıs 2017

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GG geleceğin yeteneklerini yetiştiriyor

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GG geleceğin yeteneklerini yetiştiriyor
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Oyna GG Futbol Akademisi’nde yaz dönemi eğitimi başladı

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü bünyesinde bir yıl önce hizmet vermeye başlayan Oyna GG Futbol Akademisi’nde yaz dönemi çalışmaları başladı.

  1. Kemal Deniz Antrenman Sahası’nda başlayan akademi futbol eğitimine ilgi büyük oldu.

Akademide yaz dönemi eğitmenliklerini Fırat Deniz, Mehmet Aşık, Hüseyin Yavuz ve Doğuz Moreket olmak yürütüyor.

Her hafta salı ve perşembe günleri gerçekleşecek olan antrenmanlar, 2003-2004,  2005-2006, 2007-2008 ve 2009-2010 doğumlu çocuklar olmak üzere dört ayrı kategoride yapılacak.

Özelde Gençlik Gücü’ne genelde ise ülke futboluna başarılı futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen akademinin yaz dönemi çalışmaları Ağustos ayı sonunda tamamlanacak.

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