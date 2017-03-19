GG 3 attı 3 aldı

Alt sıralarda sıkıntı yaşamamak adına Gençlik Gücü’nün Lefke karşısında kazanmak zorunda olduğu bir maçtı. Ne istediğini iyi bilerek maça başlayan ve istediği 3 puanı hak ederek alan bir G.Gücü izledik.

Maça iyi başlayan ve ilk dakikadan itibaren oyun kontrolünü ele alan G.Gücü erken bulduğu gollerle bir anda maçı 2-0’a getirip zor geçmesi beklenen maçı kolaya çevirdi. İyi pas yapan, kalesinde pozisyon vermeyerek oynayan G.Gücü galibiyet sinyallerini erken vermişti.

Tecrübeli isim Uğur’un forma giyemediği maçta Özcan’ın attığı ilk gol ve verdiği gollük paslarla her üç golde de katkısı olması onu günün adamı yaptı. Hascan’ın sürekli kaleyi düşünmesi, gol noktalarında etkili olması da G.Gücü adına artıları oldu. Mücadele etmeden maç kazanılamayacağını iyi bilen yeşil-beyazlılar sahanın her alanında mücadeleye girerek oynadılar. Pas yaparak rakibe top kaptırmayan G.Gücü kalesinde de pozisyon vermeden oynadı. Maçın ikinci devresine de ayni anlayış ve disiplinle çıkan GG, Ali Akbulut’la 3. golü de bularak çekinerek geldiği Lefke maçını 3 atarak 3 puan alarak bitirdi. Şimdilik derin bir nefes alan G.Gücü için bu galibiyet adeta ilaç gibi geldi. Bu moral ve hırsla geriye kalan maçlarını oynarlarsa bu takım ligde fazla stres yaşamadan kalma yolunda büyük yol alabilir.

Lefke’ye gelince. Tam bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ligin ikinci devresi aldığı sonuçlarla bu hayal kırıklığı artık tavan yapmış. Taşın altına elini kim veya kimler koyacak bilmiyorum. Ama yönetim ama teknik kadro bilmiyorum kimler varsa bu takımın derdine deva bulmalı. Çünkü bu görüntü Lefke’ye hiç yakışmıyor. Ligin ilk devresinde 27 puan toplayan bu takım son 8 haftada 3 puan almış. Sadece 3 gol atan kupa maçı dahil 18 gol yiyen Lefke bir an önce toparlanmalıdır. Yoksa geri viteste devam ederlerse 30 puan da çok rahat olmayabilir. Savunma anlamında Stelios’un olmadığı günde hatalar olsa da orta sahasının top tutamadığı forvette Kasım’ın isteksiz ve moralsiz oluşu mağlubiyeti kaçınılmaz kıldı.

Günün sonunda Gençlik Gücü aldığı galibiyetle önüne umutla ve moralle bakarken, Lefke artık gelinen durumdan ciddi ciddi ders çıkarmalıdır. Yoksa sıkıntılı süreç onların da kapısını güçlü bir şekilde çalacaktır. Çünkü geride kalan her maç sancılı olursa stres yönetimi de zora girer bu takım uçurumun kenarına kadar sürükleyebilir. Benden uyarması. Umarım camia da toparlanır ve takımı düzlüğe çıkarır. Yoksa futbolcu ve teknik heyet hedefsizlik ve moralsizliğin içinde çaresiz kalıp olup bitenleri izleyip durur.