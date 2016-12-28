İlk kez Napolyon ile ortaya çıkan Gerilla, artık bir pazarlama yöntemi.

Anlamı savaş olsa da artık ticari bir strateji.

Gerilla diye bilinen Che olsa da artık yeni dönem yaklaşımı.

Hasılıkelam gerilla taktiği artık en önemli pazarlama tekniği.

Napolyon ve Che’den etkilenen Levinson’un armağanı bir kavram.

Özellikle küçük bütçeli kurumlar için tasarlanmış bir yöntem.

Buna karşın internet ile bu süreç büyüğe de ulaşmış durumda.

Şimdilerde küçük, büyük her bütçenin olmazsa olmaz bir tekniği.

Her eve girecek kadar hırsız bir taktik.

Her kişiye ulaşacak kadar da birey odaklı bir baş belası.

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Gerilla anlayışı aslında dar bütçeli kurumlar için icat edilmiş.

Esas amaç dikkatleri çekmek, etkili olmak ve şaşırtmak.

Mümkün mertebe bedava veya ucuz araçlar kullanılıyor.

Yaratıcı olmak çok önemli.

Yaratıcı düşünceler ile şaşırtmak.

Şaşırtırken dikkatleri celbetmek.

Dikkatleri çekerken markayı bilince yerleştirmek.

Bilince yerleştirilen marka ile ürüne yönlendirmek.

Ve nihayetinde ürünü satılabilir kıvama getirmek.

Basitçe gerilla tekniğinin izlediği strateji bu.

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Gerilla tekniği ilk etapta küçük işletmeler içindi.

Büyüklerin haftalık bütçesinin, yıllık olarak sahip küçük işletmeler.

Bu teknikle, insan odaklı bir hareket temel alındı.

İnsana ulaşan, içtenlik ve samimiyet kullanıldı.

Dergi ve billboard yerine daha sıcak ilişkiler denendi.

Yenilikçi ve yaratıcılığı yüksek üslup öne çıkarıldı.

Gerçeği süsleyerek anlatmak yerine çıplak gerçek temel alındı.

Rakibin moralini bozmak esas.

Sokakta, mahallede, otobüs durağında aniden karşımıza çıkıyor.

Beklenmedik, ani ve dikkat çekici.

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Geleneksel pazarlama anlayışı için dev bütçe gereği ortada.

Geleneksel pazarlama yöntemlerinin ezber haline geldiği de ortada.

Ayrıca, geleneksel pazarlama bütçeleri ile yarışılamayacağı da ortada.

Bu noktada, özellikle turizm için gerilla tekniği tam bir can simidi.

Youtube, myspace gibi sosyal ağlar da bu anlayışın destekçisi.

Özellikle dev bütçe sahibi olmayanlar gerillayı tanımalı.

Tanımakla kalmayıp, bu tekniği pazarlamada kullanmalı.

Göz içine sokmak yerine bilinçaltı hedef alınmalı.

Renkli neonlar yerine, duygulara ve samimiyete dokunmalı.

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Kuzey Kıbrıs markasının tanıtımı için milyonluk bütçeler harcanıyor.

Bize büyük gelen bu bütçeler, geleneksel pazarlama için devede kulak.

Bu nedenle bu bütçelerle varolmak bir hayal.

Gerçekleşmeyecek hayaller yerine, gerçeğe ulaşmaksa daha kolay.

Şok edici videolar, ana tema değil bilinçaltına yönelik mesajlar.

Parmakla göstermek yerine, imalarla vurgular.

Negatiften başlayıp, pozitif algıya ulaşan sloganlar.

Gerilla pazarlama Kuzey Kıbrıs için biçilmiş kaftan.

Benden söylemesi…