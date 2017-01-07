Gergin yeniden cezaevinde

Yeniboğaziçi’nde Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu ile birlikte hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesi ile tutuklanan Recep Gergin hakkındaki polis soruşturması tamamlandı

Nadire BAHADİ

Yeniboğaziçi’nde 2016 Ekim ve Kasım ayları arası Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu ile hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde tutuklanan Recep Gergin tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. Gergin, “Geceleyin ev açma” , “İkametgahtan sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamaları ile hakkında polis tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından mahkeme emri ile 12 günü geçmemek üzere cezaevine gönderildi. Tutuklu yargılanacak olan ve suç dosyası kabarık olan Gergin suçlamaları kabul ederken, yürütülen soruşturmada Gergin’in cezaevinden çıktığı gün bu suça karıştığı ortaya çıktı.

Cezaevinden çıktı, suça karıştı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Yıldırım mahkemede verdiği ifadesinde zanlının 30 Ekim ile 5 Kasım 2016 tarihleri arasında işlenen hırsızlık suçları ile ilgili 7 Kasım tarihinden beri arandığını belirtti. Yıldırım, 3 Ocak 2017 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan Recep Gergin’in hakkındaki suçlamaları itiraf ettiğini belirtti. Recep Gergin’in poliste verdiği gönüllü ifadesinde 4 yıllık cezasının tamamlanıp cezaevinden çıktığı gün olan 2 Kasım 2016 tarihinde Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu ile birlikte Zihni Lokmacı’ya ait eve girdiğini alkol ve Sterlin çaldığını itiraf ettiğini belirten Yıldırım, zanlının 7 Kasım tarihinde ise İsmet Karamehmet’e ait eve girdiklerini ancak kendisinin bir şey çalmadığı itirafında bulunduğunu söyledi. Recep Gergin hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Yıldırım, zanlının 1999 yılından bu yana 30’u aşkın sabıkası olduğunu 29 tanesinin ise hırsızlık suçları ile alakalı olduğunu kaydetti. Zanlının kalabilecek daimi bir adresi bulunmadığını söyleyen Yıldırım, yargılanmaktan kaçma ve benzeri suçlara karışma ihtimali bulunduğunu söyleyerek 12 gün cezaevine gönderilmesini istedi.

Birlikte yargılanacaklar

18 Kasım 2016 tarihinden beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu’nun hükümsüz tutukluluk süreleri 18 Ocak tarihinde sona eriyor. Adları birlikte hırsızlık suçuna karışan Tarık Girgin, Uğur Ersan Topçu ve Recep Gergin’in 12 gün sonra yargı sürecine başlanması bekleniyor