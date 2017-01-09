Genco “Vur”acak

YENİ SINGLE 11 OCAK’TA: Kıbrıslı ünlü şarkıcı Genco Ecer, uzun bir aradan sonra “Vur” isimli single şarkısı ile 11 Ocak’ta Türkiye piyasasına giriş yapmaya hazırlanıyor

Söz ve müziği ülkemizin başarılı ismi Genco Ecer’e ait olan “Vur” isimli parçasıyla sanatçı, Türkiye müzik piyasasına uzun bir aradan sonra giriş yapıyor.

Genco Ecer’e ait parçanın aranjesini Oan Çolakoğlu ve Osman Çetin üstlenmiş.

“Vur” isimli parçanın klibi ise Altın Kelebek ödüllü yönetmen Gülşen Aybaba çekti. Şu sıralar İstanbul’da büyük bir titizlikle çalışan şarkıcının yeni single 11 Ocak’ta piyasada olacak ve Türkiye’de ve Kıbrıs’ta büyük ses getirecek.