Gençlik Gücü’nden 2 imza

HASCAN VE HÜSEYİN İMZALADI: Süper Lig ekibi Gençlik Gücü daha önceden anlaşmaya vardığı iki genç futbolcu Hascan Kırmaz ve Hüseyin Yıldırım’a dün KTFF’de imza attırarak resmen renklerine bağladı

Süper Lig’de ilk devreyi bir maç eksiğiyle 17 puanla 11. sırada tamamlayan Gençlik Gücü, ikinci yarıda daha etkili olabilme adına kadrosuna kattığı 2 yeni futbolcuya dün KTFF’de imza attırdı

Yeşil Beyazlılar, Yenicami ile varılan anlaşma sonucu kadrosuna kattığı genç futbolcu Hascan Kırmaz ile birlikte; ilk yarıda Değirmenlik’te forma giyen Görneç futbolcusu Hüseyin Yıldırım’ı da kiralık olarak renklerine bağladı

Hascan Kırmaz ve Hüseyin Yıldırım, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Lokali’ndeki transfer imzalarını Gençlik Gücü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ataöğün’ün nezaretinde attılar.

Her iki futbolcudan da beklentilerinin olduğunu belirten Hüseyin Ataöğün, “İki genç futbolcunun da gücümüze güç katacaklarına inanıyoruz. Yeşil beyazlı camiamıza hayırlı olsun” dedi.

İyi bir takıma geldiğine inandığını daha önce de söylediği hatırlatan Hascan Kırmaz, “Takım ile birlikte çıktığım antrenmanlarda, ortamın güzelliğine de şahit oldum. İkinci yarı çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

Futbola Gençlik Gücü’nde başladığına dikkat çeken Hüseyin Yıldırım ise, “Yeniden yuvama döndüğüm için mutluyum” dedi.