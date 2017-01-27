Küçük Kaymaklı’nın Sportif Asbaşkanı ve aynı zamanda Alt Yapı Sorumlusu olan Mert Atakan A2 takımından umutla bahsediyor

İLK DEVRE LİDERİ: Küçük Kaymaklı A2 Takımı sezonun ilk devresindeki erteleme maçını da galip tamamlaması ile puanını 37’ye yükseltti ve ilk devrenin lideri olarak ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor. Alt yapılar sorumlusu olan Mert Atakan, “Gençlerimiz ile gurur duyuyoruz. Onlara değer veriyoruz ve onlar ilerleyen yıllarda Kaymaklı’nın iskeleti olacaktır” dedi

Ahmet ÖZSOY

Futbolda A2 Süper Lig’de sezonun ilk devresinde oynanması gereken erteleme maçlarının da tamamlanmasının ardından ilk devreyi lider olarak bitiren Küçük Kaymaklı A2 takımı ikinci devrenin ilk maçında karşılaşacağı Lefke maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Ligde oynadığı son 7 maçı da galip tamamlamayı başaran Kaymaklı A2 takımı 9 maçtır da mağlup olmuyor.

Yaklaşık 3 hafta önce yapılan teknik heyet değişikliği ile göreve gelen Serhat Ertürk ve Cemil Murat nezaretinde çalışmalarını sürdüren Kaymaklı A2 takımı ve diğer alt yapı takımlarının sorumlusu ayni zamanda sportif asbaşkan Mert Atakan gençlerden özgü ile bahsediyor.

Geçtiğimiz akşam yönetim kurulunun A2 takımına bir yemek organizesi yaptığı ve gençlere duyulan güvenin bir kez daha tekrarlandığını söyleyen asbaşkan Mert Atakan “gençlerimiz ile gururluyuz” dedi.

Kaymaklı’nın iskeleti olacak

Küçük Kaymaklı Sportif Asbaşkanı ve alt yapılar sorumlusu Mert Atakan gazetemize yaptığı açıklamada, “Kaymaklı alt yapısı ile her zaman başarılar yaşayan bir kulüptür.

Biz de görevde olan yönetim kurulu ve şahsım olarak bu gençlerin en iyi şekilde yetişmesi ve gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Kendi değerlerimize sahip çıkıp, onların doğru yönlendirilerek ve doğru çalıştırılarak “A” takım seviyesine ulaştırılıp uzun yıllar Kaymaklı’ya hizmet etmeleri başlıca hedefimizdir.

Ülke şartlarımız ortadadır. Kendi öz varlıklarımıza sahip çıkmaz ve eskilerin söylediği gibi taşıma su ile değirmeni döndürmeye çalışırız sonunda kaybeden Kaymaklı Spor Kulübü olacaktır. Bu mantalite ile kendi öz varlığımız olan gençleri kulübümüzün en küçük seviyedeki takımımızdan besleyerek “A” takım seviyesine kadar ulaşmaları için onlara değer veriyoruz.

Şu anda sportif anlamda lider durumda olan ve başarı yakalayan gençlerimizin, uzun vadede Kaymaklı “A” takımı seviyesinde başarılara imza atması ve Kaymaklı’nın iskeletini oluşturmalarını görmemiz bizleri çok daha fazla sevindirecektir.”