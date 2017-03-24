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24 Mart 2017

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Gençler podyuma canlılık getirdi  

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Gençler podyuma canlılık getirdi  
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Mercedes-Benz Moda Haftası etkinlikleri, İstanbul’daki Grand Pera’da devam etti.

Etkinlik kapsamında, İstanbul Moda Akademisi öğrencileri tarafından tasarlanan ürünler, defilede sergilendi. İddialı kreasyonlara ev sahipliği yapan moda haftasında bu kez apayrı bir canlılık vardı. Ruhlarındaki enerjiyi podyuma taşımayı tercih eden genç yetenekler rengarenk kıyafetler ve aksesuarlarla göz aldılar. Genç yetenekler podyum üzerinde yarattıkları cıvıltıyla moda dünyasında fark yarattılar.

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