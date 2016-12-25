Gençler Birliği nefes aldı: 0-1

MORMENEKŞE DİBE DEMİRLEDİ: Gençler Birliği deplasmanda Mormenekşe’yi 1-0 mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’ndaki karşılaşmada İskele ekibine galibiyeti getiren tek golü 45. dakikada Arif kaydetti. Gençler Birliği ligde derin nefes alırken, Mormenekşe ligin dibine demirledi
Yer: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı (***), Mehmet Ekşici (***), Enver Kalkın (***)
Mormenekşe: Doğuhan (*), Yusuf (***), Fetin (**), Mehmet Sakallı (**), Mehmet Fuat (*) (Dk.73 Ekrem (*)), Ali (**), Emre (*), Burak (*) (Dk.66 İskender (*)), Sami (*), Lawrence Nduka (*), David (*)
Gençler Birliği: Ali (**), Sinan (***), Yunus (**), Barış (**), Emir (**), Malik (***) (Dk.83 Ammanuel), Arif (**) (Dk.88 İbrahim Köse), Moise (**), Sertan (*) (Dk.60 Kaan (*)), Şenol (*), Halil (*)
Gol: Dk.45 Arif (Gençler Birliği)
K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında Gençler Birliği deplasmanda son sıradaki Mormenekşe’yi 1-0 mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’ndaki karşılaşmada İskele ekibine galibiyeti getiren tek golü 45. dakikada Arif kaydetti. Bu sonucun ardından Gençler Birliği puanını 21 yaparken Mormenekşe 8 puanla ligin dibinde kaldı.
Önemli dakikalar
7.dakikada Nduka kaleci ile karşı karşıya kaldı, sert vuruşunda top kalecide kaldı.
11.dakikada Barış’ın serbest vuruşunda top kaleciden sekti, Emir’in şutunu defans önledi.
25.dakikada Malik’in uzun pasında Şenol ceza sahasında topu üstten auta gönderdi.
44.dakikada Şenol’un kaleye yakın mesafeden şutunda Mehmet Sakallı topun önüne yatarak gol olmasını önledi.
45.dakikada Arif’in ceza sahası dışından sert şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen fileler gitti ve Gençler Birliği ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
- dakikada Fetin’in serbest vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
- dakikada David’in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Karşılaşma 1-0 konuk ekip üstünlüğünde sona erdi.