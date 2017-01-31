Gelinlikler görücüye çıktı

İLGİYLE İZLENDİLER: “Wedding Trends” defilesinde podyuma çıkan Ümmühan Bektaş, Mercan Kerman, Tuğba Öter, Sonya Çetindal, Seher Kayalp, Ayşe Çağrıbey , Christy ve Dana Dan oluşan model kadrosu göz kamaştırdı
Girne’de bulunan Lord Palace Hotel’de “Wedding Trends” düğün hazırlıkları organizasyonu muhteşem bir katılımla gerçekleşti.
Organizasyonu “En Moda” prodüksiyonun üstlendiği gecenin sunuculuğunu Özer Akkeleş yaptı.
Alisa Nuera, Menbur, Altınsan, Beauty Side, Özatay Fotorafçılık, Christal Dekor, Remax Golden, Makoron gibi birbirinden seçkin firmanın katlı koyduğu gecenin koreografisini Olgan Mustafa gerçekleştirdi.
Ümmühan Bektaş, Mercan Kerman, Tuğba Öter, Sonya Çetindal, Seher Kayalp, Ayşe Çağrıbey , Christy ve Dana Dan oluşan model kadrosu göz kamaştırdı.