Gelinbaşı yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler

“ Hayallerinizdeki gibi bir gelin olmak için en önemli adımlardan biri gelin saçıdır. Gelin başı yaptırmadan önce ülkemizin başarılı ve deneyimli kuaförü Hatice Arslan bizlere bilmemiz gerekenleri ve 2017 gelin saçı trendleri hakkında bilgi verdi.”

“Kuaförünüzü doğru seçin”

Düğün hazırlıklarının ve gelinin güzelliğinin en önemli unsurlarından biri gelin başının yapımında kuaför seçimidir. Kuaförünüzü seçtikten sonra, varsa saç aksesuarlarınızı ve duvağınızı da yanınızda götürüp aksesuarlarınıza gore saç modelinizi belirleyin. Hatta mümkünse gelinliğinizin ve kullanacağınız takının bir fotoğrafını da gösterebilirsiniz. Kuaförünüzü seçerken iki kere düşünün, daha düğün başlamadan bozulmuş bir saç modeli neşenizi kaçırmasın.

“Gelinliğinizi kuaförde de giyebilirsiniz…”

Eğer makyajınızı da aynı yerde yaptırmayı düşünüyorsanız saç yapımı ve makyaj tamamlandıktan sonra gelinliğinizi kuaförde giyebilirsiniz. Gelinliğinizin aşağıdan giyilmeye uygun olduğunu kontrol edin. Mümkün değilse, makyajdan sonra giyinmek durumunda kalırsanız, gelinliğininizin kirlenmemesi için başınızdan aşağıya bir kumaş parçası örtüp gelinliğinizi giyebilirsiniz. Randevu saati Kuaförden randevu alırken mutlaka planlanandan 1-1.5 saat öncesi için randevu alın. Kuaförünüzü seçmeden önce gelin başı yaptırmış arkadaşlarınızla konuşun. Unutmayın ki gelin başı bu konuda deneyimli kuaförlerin marifetli ellerine teslim edilmeli! Bazı kuaförler düğünden once gelin başı provası yapmayı kabul edecektir. Böylelikle saç modelinizin nasıl duracağını önceden görme şansına sahip olabilirsiniz.

“2017’de doğallık ön planda”

2017 yılı itibari ile gelin saç modellerinde doğal stiller daha bir ön planda. Özellikle gelinlerin saf ve güzel görüntüsüne daha bir güzellik katıyor. Straplez gelinlik modelleri ile birlikte kullanılan saç modellerine genellikle inci sıralı saç aksesuarları ile model verilmektedir.Dağınık örgü modelleri içine sarılan sıra inciler, alınlardan sarkık oldukça zarif ve şık duruyor. Boyundan bağlamalı modeller ile genellikle dağınık gelin topuzu modelleri ya da doğal deniz dalgaları üzerine papatya taçlar kullanılıyor. Hafif bir makyaj ile bu saç modelleri gelinlerin kuğu gibi görüntüsüne artı güzellik katıyor.

“Şatafat sevenler topuzu tercih ediyor”

Gelin saçı modelleri içinde en şatafatlı modeller aksesuarı bol olan ve dağınık veya toplu topuzlar ile birlikte kullanılan modellerdir.

Taçlı gelin başı modellerinde saçların önden sıkı sıkı toplanması modası var. Böylelikle kalın ve incili taç modellerini göstermek daha kolay. Duvaklı modellerde de yine aynı modeller mevcut.Önden sıkı sıkı toplanan gelin saç modeli alttan takılan duvaklar ya bel ortasında ya da yerlere kadar uzanıyor. Bu tarz duvaklara genellikle doğal saç modelleri kullanılıyor. Doğal saç modelleri içinde en popüler olan modeller kalın su dalgası modelleridir. Kalın su dalgası gelin modelleri en çok sarı ve tonlarında hoş duruyor.

“Koyu saç renkliler sarkık modeller tercih etmeli”

Koyu renkli saçlarda gelin başı modelleri daha çok omuzlardan aşağıya sarkık seksi modeller ile telaffuz ediliyor. Bu tarz saç modellerini genellikle balık gelinlik modelleri ile kombinlemek mümkün.Koyu renkli saçlarda kullanılan bir diğer gelin başı modeli enseden sıkı sıkı toplanmış saçlar olarak gündemde. Bu tarz saçlar için en uygun aksesuarlar saçlarda görünmesi çok daha fazla ve etkili bir görünüm sağlayan gümüş veya inci saç aksesuarları olmakta.

Gelin saçınızı yaptırmadan önce bilmeniz gereken 10 madde

Saçlarınızı düğün gününüz için en iyi hale getirin. Bunun için 6 ila 8 hafta öncesinden düzenli olarak bakım yaptırmaya başlayın. Saçınız için gereken ürünler ve hangi bakımın uygulanacağıyla ilgili kuaförünüze danışabilirsiniz.

Düğüne kadar fön bile olsa saçınıza zarar verecek şeyler yapmaktan kaçının.

Planlarınızı önceden yapın. Bu sadece gelin saçınız için değil, tüm düğününüz için geçerli bir hatırlatma. Hazırlıklara geç başlamak sizi sadece strese sokacak ve keyifli olması gereken hazırlık dönemini işkence haline getirecektir.

Eğer saçınızı boyatacaksanız düğünden 2-3 hafta önce yaptırın. Saç kesimi için de aynı süre geçerlidir.

Gelin saçınızın provası yapılırken gelinliğinizin yakasına benzeyen beyaz bir t-shirt veya gömlek giymeniz, saçınızla gelinliğinizin nasıl duracağını anlamak açısından iyi olacaktır.

Düğünde kullanacağınız saç modeline karar verdikten sonra, mutlaka modeli kuaförünüze yaptırın. Böylelikle düğün günü saçınızın yapılması için tam olarak ne kadar zaman gerektiğini öğrenmiş olursunuz. Ayrıca gelin başı kafanızda rahat duruyor mu, bozulmalar meydana geliyor mu, kullanılan spreyler bir süre sonra saçı söndürüyor mu veya kuaförünüzün kullandığı ürünlere karşı bir alerjiniz var mı; bunların hepsinin cevabını almış olursunuz.

Duvağınıza veya saç aksesuarınıza gelin saçı modelinizi seçtikten sonra karar verin. Pek çok gelin görüp beğendiği bir şeyi düşünmeden hemen alır. Ama siz akıllılık edin ve önce saç moelinize karar verip aksesuarları sonradan saç modelinize yakışacak şekilde alın.

Saçlarınızı düğün günü değil de bir gece öncesinde yıkarsanız gelin başının yapılması çok daha kolay olacaktır. Temiz saç kaygan olacağından modeli tutması daha zor olacaktır. Bu konuyu da kuaförünüzle konuşmayı ihmal etmeyin.

Kuaför randevunuzu bir an önce almayı ihmal etmeyin.

Her ihtimale karşı, acil durum çantanıza bolca firkete, saçınızda kullandığınız aksesuarlardan, tarak, sprey ve saç parlatıcı koymayı unutmayın. Eğer hazırlıklarınıza önceden başlar ve planlı bir şekilde ilerlerseniz, düğün gününüzde hiç stres yaşamazsınız. Unutmayın, kendinden emin, mutlu ve gülümseyen bir gelin kadar güzel bir şey olamaz.