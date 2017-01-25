Gecenin yıldızı Mapfree: 77-85

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 10.haftanın açılış maçında Mapfree güçlü rakibi Koopspor’u 85-77 yenerek ligde ikinci sıraya yükseldi

ANGELO VE ERDAL YILDIZLAŞTI

Mapfree güçlü rakibi Koopspor’u eski oyuncuları Angelo Warner ve Erdal’ın mükemmel oyunu ile devirdi. Warner 27 ve Erdal da 24 sayı ile maça damga vurdular

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar **, Salih Işık **

Koopspor: Kercem * (4), Miroslav * (8), Doğukan * (4), Burhan * (4), Andım, Kıyal **, Johnson ** (14), Cleff *** (32), Tayfun *** (11)

Mapfree: Mustafa *, Angelo Warner **** (27), Erdal **** (24), Mustafa ***, Hakan *** (9), Petrovic ** (7), İsmail, Champaigne *** (15), Hasan ** (3)

1.periyot: 17-21

İlk yarı: 48-43

3.periyot: 57-61

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 10.haftanın açılış maçında Mapfree güçlü rakibi Koopspor’u 85-77 yenerek ligde ikinci sıraya yükseldi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından itibaren iki taraf da kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydular.

Mapfree güçlü Koop önünde ilk periyotu 21-17 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Koop rakibi karşısında devreyi 48-43 önde bitirdi.

İkinci yarıya hızlı giren Mapfree, Koop’un silahlarını durdurarak önce 23.dakikada durumu 50-50 yaptı. Mapfree daha sonra Erdal ve Angelo’nun basketleri ile öne geçerek üçüncü periyotu 61-57 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde de Mapfree mükemmel bir hücum ve etkili bir savunma yaparak rakibini yıldırdı ve maçı da 85-77 kazanarak ligde rakibini bir kez daha yenerek puanını 15’e çıkararak averajla ikinci sıraya yükseldi. Koop ise 15 puanla üçüncü sıraya indi.Mapfree’de Angelo Warner 27 ve Erdal da 24 sayı atarak gecenin yıldızları oldular.