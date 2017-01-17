17 Ocak 2017

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Gecenin nabzını tutuyor  

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Gecenin nabzını tutuyor  
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DJ’Lİ EĞLENCE:  Girne’nin eğlence mekanı “5 Mile Club”ta eğlence ara vermeden devam ediyor. Konuklar, kabin başında Tecer Haslıel ve Emrah Polat’ın çaldığı setlerle club eğlencesine doydu

Girne’de hizmet veren “5 Mile Club” geçtiğimiz hafta sonu eğlence severlere unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Kabin başında Tecer Haslıel ve Emrah Polat’ın çaldığı setler ile kendilerinden geçen eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müzik dolu bir gece yaşadı.

Kusursuz müzik, eğlence ve hizmet temel ilkelerini harfi harfine yerine getiren “5 Mile Club”ta Tecer Haslıel ve Emrah Polat’ın setleri dışında gecede sahne alan dansçılar da nefesleri kesti.

5mile

5mile

5mile

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Havadis Gazetesi

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