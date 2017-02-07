07 Şubat 2017

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Geceler bir başka yaşanıyor

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Geceler bir başka yaşanıyor
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 CANLI PERFORMANSLAR COŞTURUYOR: Girne’nin eğlence mekanı Mad Club’ta ülkemizin başarılı Dj’lerinden Umut Özsoy, Bill Dalton  ve Emre Üstünkaya canlı performanslarıyla eğlence severlere muhteşem bir gece daha yaşattı


Port Cratos’un gözde mekanı Mad Club, önceki akşam güzel bir club eğlencesine daha imza attı.  Umut Özsoy , Bill Dalton ve Emre Üstünkaya’nın performanslarını sergilediği gecede konuklar club eğlencesine doydu. Birbirinden güzel setlerle Dj’ler gecenin nabzını tuttu.

“Take My Breath Away ” adı alında gerçekleşen partide club eğlencesinin tadını çıkaran eğlence severler başarılı dj’lerin performansıyla gece boyunca dans etti.

Geceler bir başka yaşanıyor

Geceler bir başka yaşanıyor

Geceler bir başka yaşanıyor

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Havadis Gazetesi

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