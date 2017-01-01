Ortaköy’de gece kulübüne terör saldırısı: 39 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Ortaköy’den bir terör saldırısı haberi geldi. Bir gece kulübüne Noel baba kıyafetli saldırgan tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit oldu, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 38 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 65 kişiden 4’ünün durumu ağır. Saldırı sonrası üzerini değiştirip kaçtığı belirtilen zanlı her yerde aranıyor. Saldırıyla ilgili Başbakan Yıldırım, İstanbul’da güvenlik toplantısı yapacak.

İstanbul Ortaköy‘de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Gece kulübüne taksiyle gelen saldırgan, önce girişteki polise ardından içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda 1 polis şehit olurken, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 38 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 65 kişi Okmeydanı, Şişli Etfal ve çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 4’ünün durumu ağır.

ŞEHİT POLİSİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Terör saldırısında şehit olan polis memurunun 21 yaşındaki Burak Yıldız olduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Kaçan saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlının saldırıdan sonra üzerini değiştirip kalabalığın arasına karışarak kaçtığı tahmin ediliyor.

TAKSİ İNCELEMEDE

Saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi de polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.