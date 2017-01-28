28 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Gazimağusa’daki trafik kazasında bir kişi öldü

Tarih:
Bir yorum bırakın
28 Görüntüleme
Gazimağusa’daki trafik kazasında bir kişi öldü
Haber İçi Üst

Gazimağusa’da dün gece yaşanan trafik kazasında Tahir Ören hayatını kaybetti

 

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, gece yarısı saat 01.40 sıralarında Gazimağusa Karpaz anayolunda Orkide Otel yakınlarında Sıtkı Göçer yönetimindeki, MH 717 pkalı van araçla Karpaz’a doğru seyrettiği sırada yol kenarında yürüyen Tahir Ören ve İbrahim Aytekin’ e çarpası sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu İskele’de sakin 45 yaşındaki Tahir Ören hayatını kaybederken, KKTC’de turist olarak bulunan 40 yaşındaki İbrahim Aytekin de ağır yaralandı.

Önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Aytekin’in hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaza sonrası van araç sürücüsü Sıtkı Göçer tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturuması devam ediyor.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil