Gazimağusa’da 9 kaçak göçmen yakalandı

Gazimağusa’da 1 Mart tarihinde, Mersin’den bilmedikleri bir şahsın teknesiyle Glapsides sahili yakınlarına bırakılan daha sonra tanımadıkları bir şahıs tarafından Bedis’e, sonrasında Surlariçine götürülen ve son olarak Kaliland bölgesine bırakılan 3’ü çocuk toplam 9 kaçak göçmen yakalanarak, mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

9 kaçak göçmen Kaliland bölgesinde bulunan otobüs durağı önünde bekledikleri sırasında Narkotik Şube ekipleri tarafından tespit edilerek, yakalanıp Adli şubeye götürüldü.

Sorguları sırasında zanlı 1 ve 3 gönüllü ifade vererek, polise olayı anlattı.

Zanlılar tanımadıkları bir şahıs tarafından 14 bin beşyüz dolar karşılığında Mersin’den alınarak Glapsides sahili yakınlarına bırakıldıklarını, sonrasında yine tanımadıkları bir şahıs tarafından alınarak çeşitli yerlere götürüldüklerini, kendilerinin Rum kesiminde akrabaları olduğu ve oraya gitmek istediklerini söyledi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan zanlılar daha sonra Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla zanlılar hakkında 1 gün tutukluluk emri verdi.