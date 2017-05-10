Gazimağusa ve Lapta’da uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa ve Lapta’da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, dün 11.30 – 12.00 saatleri arasında, Lapta’da T.N.’nin (E-26) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gram madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve meseleye bağlantısı olduğuna inanılan M.Z. (E-33) de tutuklandı.

Gazimağusa’da ise dün B.Ç.’ye (E-27) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan toplam 10 sigara izmariti, içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki öğütücü, MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 146 hap, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 70 gram ağırlığında madde emare olarak alındı

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.B.(E-24) tutuklandı.