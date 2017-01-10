Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı

Gaziantep’ten gelen son dakika haberine göre; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün önünde 15:23’te çatışma yaşandı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğünde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı. Gaziantep Emniyet Müdürü binadan çıkarıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktığı ve yaklaşık 2 dakika kadar silah seslerinin duyulduğu bilgisi geldi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Geniş güvenik önlemi alan polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 2 saldırganın olduğu saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği 1 polisin de yaralı olduğu ifade edildi. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

DHA’dan son geçen habere göre; Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu, yerde yatan bir kişinin de ölen terörist olduğunun sanıldığını söyledi.

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİNDEKİ BİNALARDA VE OTOPARKLARDA ARAMA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmanın ardından kaçan saldırganlar olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor.

GÖRGÜ TANIĞI: ŞAHSI OTOPARKA SIKIŞTIRDILAR

Gaziantep 27 gazetesi muhabiri Muharrem Türkoğlu CNNTÜRK canlı yayınına bağlandı. Türkoğlu, “Emniyet birimlerinin çoğu otaparkta şahsı sıkıştırdı. Tahminen 10 dakika içinde saldırganı etkisiz hale getirecekler. Emniyet binasından çıkarken silah sıkarak çıktılar. “

1 MAYIS 2016’DA DA TERÖR SALDIRISI YAŞANMIŞTI

Türkoğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti; 1 Mayıs 2016’da terör saldırısında 2 polis şehit olmuştu. Aynı Emniyet binası. O tarihten sonra çelik kapılarla sokağı böldüler. Vatandaşlar emniyet şeridini geçerek içeri girebiliyorlardı.