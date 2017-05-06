Gazeteciler Birliği’nden Basın için ‘acil tedbir’ çağrısı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ülkede basının yaşamakta olduğu çeşitli sorunlara dikkat çekerek ‘acil tedbir’ çağrısında bulundu.

Ülke basınında başta finansal olmak üzere artan sorunlarına dikkat çeken Birlik, mali sorunların basın çalışanlarını mağdur ettiğini vurguladı ve basın iş yasasının uygulanmasını talep etti.

Birlik Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Sami Özuslu, Kıbrıs Türk basınının, başta finansal olmak üzere sorunlarının giderek ağırlaştığına dikkat çekti ve Türkiye medyasının yarattığı haksız reklam rekabetine karşı yıllardır dile getirilen önerilerin dikkate alınarak basının yapısal sorunlarının giderilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, bazı çıkar gruplarının medyadaki gücünü artırma çabasının da Kıbrıs Türk basınının önündeki ciddi tehditlerden biri olduğu vurgulanarak, başta kumarhane ve bet ofisleri olmak üzere bazı sermaye gruplarının gazete, televizyon, radyo, internet gazetesi sahibi olmasının ve yayın içeriklerini belirlemesinin önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Basındaki bir başka haksız rekabet alanının ise gazete ve diğer yayın organlarının eğitim ve kültür amacı taşımayan promosyon ürünü dağıtması olduğu belirtilen açıklamada , başka birçok ülkede olduğu gibi bunun önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Bilişim Suçları Yasası’nın, temel hak ve özgürlükleri kısıtlamayacak şekilde çıkarılmasının da acil bir gereklilik olduğu kaydedilen Gazeteciler Birliği açıklamasında, Türkiye’de giderek ağırlaşan basın özgürlüğüne dönük kabul edilemez saldırıların benzerlerinin ülkeye de sirayet edebileceği endişesine yer verildi.

Açıklamada, “Demokrasinin olmazsa olmazı basın yayın kuruluşlarının güçlenmek yerine çökme noktasına gelmesine, basın çalışanlarının güvencesiz ve geleceksiz çalıştırılmasına, iki dudak arasından çıkan sözle işsiz kalabilmesine, medyanın çıkar gruplarının hesaplaşma alanı haline sokulmasına, haksız rekabetin her türlüsüne ve demokrasi dışı her türlü uygulamaya karşı başta basın camiası olmak üzere bütün kesimleri dayanışma içinde olmaya, ülke yöneticilerini de harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.